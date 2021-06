Warszawa: Na Placu Zbawiciela znów stanie tęcza? Jest już stelaż instalacji. Poprzednia była siedmiokrotnie podpalana

Znowu EURO w tle

Nie było tęczy w Monachium, ale wraca ta w Warszawie. Tak można podsumować ostatnie dni. To oczywiście nawiązanie do niedawnej historii z EURO 2020. Władze Bawarii chciały podświetlić w kolory tęczy, z których korzystają środowiska LGBT, stadion Allianz Arena w Monachium. Argumentowali to faktem, że mecz z Węgrami jest dobrą okazją do zwrócenia uwagi na problemy tego środowiska. Nieprzypadkowo chodziło także o mecz z Węgrami.