Warszawa: Młodzieżowy strajk klimatyczny [ZDJĘCIA] Policjanci znosili osoby, które podjęły się blokowania jezdni

Zakaz zakazem, ale hotele i pensjonaty zapraszają. Wigilia pod Tatrami? Bez problemu

Oficjalnie do 27 grudnia obowiązuje zakaz korzystania z hoteli i innych miejsc noclegowych. W praktyce znalezienie miejsca noclegowego w celach wypoczynkowych nie nastręcza trudności. Co więcej, przykład idzie z góry, bo bez przeszkód działa hotel należący do ministra w rządzie PiS Andrzeja Gut-Mostowego. Z jednej strony to nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, a z drugiej branża mówi wprost – walczymy o przetrwanie.