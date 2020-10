Warszawa: Mimo pandemii Narodowcy zorganizują Marsz Niepodległości. „Nie ma powodu, aby rezygnować ze świętowania”

Organizator marszu zaplanował również transmisje wideo w mediach społecznościowych, podczas której powiedział, że uczestnicy będą dostosowywać się do panujących obostrzeń, ale z racji, że są one niejednoznaczne, to każdy samemu będzie musiał podjąć decyzję, czy takie środki ostrożności są potrzebne. Odwołał się do kampanii wyborczych kandydatów na prezydenta Polski, przypominając, że na wiecach pojawili się ludzie bez maseczek. Aczkolwiek na trasie ma pojawić się klika punktów z płynami do dezynfekcji rąk.

Narodowcy zbierają także pieniądze na organizację marszu. Specjalnie na tę okazję zorganizowali zbiórkę w Internecie. Na razie mają niecałe 3,5 tysiąca złotych. Ich celem jest 350 tysięcy złotych.