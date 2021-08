Warszawa: Mężczyzna pobił dwie kobiety w autobusie miejskim. Grozi mu 10 lat więzienia

Warszawa: Mężczyzna pobił w autobusie miejskim dwie kobiety

Jak podaje Onet.pl, do zdarzenia doszło 25 lipca w warszawskim Wilanowie. Agresor wsiadł około godziny 16 do autobusu linii 131. Podkom. Robert Koniuszy z warszawskiej policji w rozmowie z Onetem tłumaczył, że mężczyzna podszedł do dwóch kobiet i zapytał o godzinę. Po uzyskaniu odpowiedzi odszedł, jednak wrócił po chwili zaczął uderzać pasażerki pojazdu po głowie. Groził również, że je zabije.

Całe zdarzenie nagrała kamera znajdująca się w autobusie. Policja po czasie opublikowała wizerunek napastnika, jednak trafił w ręce policji z zupełnie innego powodu. Onet.pl donosi, że mundurowi otrzymali zgłoszenie, że na terenie ogródków działkowych, do jednej z altan włamał się mężczyzna i wciąż tam przebywa. Policjanci zatrzymali go, rozpoznając w nim napastnika z autobusu.

Agresor trafił do aresztu. Usłyszał już zarzuty pobicia, gróźb karalnych, kradzieży i kradzieży z włamaniem oraz naruszenia miru domowego. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Źródło: Onet.pl