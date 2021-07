Warszawa: Marsz Rzezi Wołyńskiej [ZDJĘCIA] Pochód upamiętnił krwawe wydarzenia z 1943 roku

Przypomnijmy, że Rzeź Wołyńska to ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich wobec mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego II RP, w okresie od lutego 1943 r. do lutego 1945 r. Kulminacja mordów nastąpiła latem 1943 roku. Szacuje się, że w trakcie całej Rzezi Wołyńskiej zginęło ok. 50-60 tysięcy naszych rodaków.