Warszawa. Lotnisko Chopina: będzie nowe przejście Fast Track. To kolejne ułatwienie dla pasażerów

– W przyszłym tygodniu uruchamiamy na Lotnisku Chopina drugie przejście Fast Track. To dodatkowa usługa, która pozwala ominąć kolejki do kontroli bezpieczeństwa. Ruch na lotnisku rośnie i chcemy wyjść naprzeciw potrzeb pasażerów – informują władze portu.

Czym jest przejście Fast Track?

Jest to dodatkowo płatna usługa, którą można wykupić na lotniskach. Umożliwia ona szybszą odprawę, omijając kolejki do strefy kontroli bezpieczeństwa. W przypadku Lotniska Chopina jest to koszt 30 złotych, ale dzieci do 13. roku życia mogą korzystać z tej usługi bezpłatnie.

Do tej pory warszawski port lotniczy oferował jedno takie przejście, od 1 sierpnia 2022 r. dostępne będą dwa.