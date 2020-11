Warszawa: Które siłownie są otwarte? Pomimo obostrzeń działalność wznowiły m.in. Zdrofit i Total Fitness [LISTA]

Decyzją rządu od połowy października został wprowadzony zakaz działalności siłowni. Okazuje się jednak, że nie jest on do końca skuteczny. Jedna z największych sieci w Polsce, Zdrofit, 2 listopada otworzyła swoje wybrane kluby, by prowadzić zorganizowane zajęcia sportowe w podwyższonym reżimie sanitarnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wskazane kluby fitness będą działać z zachowaniem podwyższonego reżimu sanitarnego i wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach zorganizowanych zajęć sportowych (w tym zajęć fitness). Treningi personalne na terenie naszych obiektów odbywają się z zachowaniem wymienionych zasad - napisała sieć na Facebooku.