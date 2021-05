Warszawa: Które siłownie są otwarte? Pomimo obostrzeń działają m.in. Zdrofit i Total Fitness. Zobacz listę lokalizacji

Siłownie i kluby aktywności fizycznej mają zostać otwarte dopiero 29 maja w reżimie sanitarnym i limicie 1 osoby na 15 metrów kwadratowych. Jest jednak jeden wyjątek - Zdrofit uruchomił dziesięć placówek na terenie Warszawy, które funkcjonują jako medyczne. Ich misją jest ''propagowanie ruchu jako naturalnej metody na utrzymanie i poprawę zdrowia''.

Zdrofit Zdrowe Miejsce to rozwiązanie dla osób, które chcą bezpiecznie wrócić do aktywności fizycznej i minimalizować ryzyko problemów zdrowotnych związanych z dotychczasowym brakiem ruchu. To także oferta dla osób pracujących wiele godzin w trybie home office i tych, którzy wracając do aktywności fizycznej po przebytej infekcji bądź kontuzji chcą skorzystać z porad fizjoterapeutów w zakresie bezpiecznego, zdrowego ruchu - napisano w komunikacie.