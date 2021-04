Warszawa: Które siłownie są otwarte? Pomimo obostrzeń działa m.in. sieć Total Fitness

Antycovidowcy próbują udowodnić w szpitalach, że nie ma pandemii koronawirusa. Czy placówki są dobrze zabezpieczone przed wtargnięciem?

W sieci pojawiają się filmy, na których osoby negujące istnienie pandemii wzywają do "odwiedzania" szpitali, by zdobyć dowody na to, że covid szaleje tylko w telewizji i mediach. W sieci pojawiły się już nagrania ze szpitali w Toruniu i Kwidzynie. Na pierwszym z nich widać mężczyzn ze strony "Wolni my" biegających bez maseczek po salach toruńskiego szpitala, na drugim dwie młode kobiety relacjonujące z "pierwszej linii frontu podczas III fali plandemii ze szpitala w Kwidzynie". Najściem z Torunia zajęła się już prokuratura, szpital w Kwidzynie przekazał sprawę do kancelarii prawnej. - Zabezpieczenie szpitali w stu procentach nie jest możliwe - uważa dr Tadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.