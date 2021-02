Warszawa: Które kina i teatry są otwarte? [LISTA] Co z multipleksami Multikino, Cinema City i Helios?

Czy wrócą obostrzenia? Hotele, stoki i kina mogą zostać ponownie zamknięte

Czy wrócą obostrzenia? Te złagodzone 12 lutego zostały zniesione warunkowo. Rząd od początku ostrzegał, że otwiera hotele, stoki, kina czy baseny na dwa tygodnie, a potem zostaną podjęte kolejne decyzje co do ich dalszego losu. To, co działo się w weekend w Zakopanem sprawiło, że ledwo obostrzenia zostały złagodzone, a już zaczęło się pojawiać pytanie o ich ponowne zaostrzenie.