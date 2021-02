Warszawa: Które kina i teatry będą otwarte od 12 lutego? [LISTA] Co z multipleksami Multikino, Cinema City i Helios?

Kiedy otwarcie Cinema City, Multikino i Helios?

"Wierzymy, że z każdym dniem zbliżamy się do tego celu i już wkrótce ponownie zawitacie w naszych salach. Niestety nie nastąpi to jeszcze 12 lutego. Podjęliśmy wyjątkowo trudną decyzję o tym, iż wszystkie nasze kina pozostaną w dalszym ciągu zamknięte" - poinformowała sieć Cinema City.

Sieć kin tłumaczy swoją decyzję koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa widzom i pracownikom. "Potrzebujemy mieć pewność, że sytuacja wraca do normy, abyśmy po szybkim otwarciu nie byli zmuszeni do ponownego równie szybkiego zamknięcia" - czytamy w komunikacie. Cinema City wyjaśnia, że otwarcie kin wymaga przygotowania repertuaru, rozmów z dystrybutorami i promocji nowych tytułów. A na to potrzebne jest więcej czasu.

Co z pozostałymi multipleksami? Po 12 lutego zamknięte pozostanie również Multikino. "Aby podjąć decyzję o otwarciu naszych kin, musimy zapoznać się z rządowym rozporządzeniem oraz skonsultować się z dystrybutorami filmowymi" - uzasadnia decyzję Multikino i dodaje, że w kolejnych komunikatach poinformuje widzów o dalszych planach.