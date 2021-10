Warszawa: Kładka przez Wisłę. Wybrano wykonawcę mostu pieszo-rowerowego. Wracają pytania o niezbędność inwestycji w tym momencie

Ratusz informuje, że przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem. Na wizji lokalnej w miejscach, które połączy nowy most, spotkali się przedstawiciele aż 15 firm zainteresowanych kontraktem. Ostatecznie przedstawiono 5 ofert. Najniższa z nich opiewała na 89 milionów złotych, jeśli chodzi o cenę to ta Budimexu była drugą najkorzystniejszą, bo wynosiła 120 milionów złotych.

Projekt przeprawy został ukończony na początku 2021 r. Przygotowała go wyłoniona w międzynarodowym konkursie architektonicznym pracownia Schuessler-Plan Inżynierzy – dopracowała wszelkie detale, aby obiekt był odporny na działanie sił przyrody. Dlatego most będzie jednopoziomową przeprawą położoną na siedmiu żelbetowych podporach i będzie mieć 452 metry długości. Na moście nie będzie podziału na strefę pieszą i rowerową, znajdą się na nim także miejsca do odpoczynku. Oświetlenie obiektu zapewnią źródła światła umieszczone w balustradach. Most zostanie objęty monitoringiem.