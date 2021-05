Warszawa: Kina otwarte od 21 maja. Które kina będą otwarte od piątku? [LISTA] Co z multipleksami Multikino, Cinema City i Helios?

Kiedy otwarcie Cinema City, Multikino i Helios?

Sieć Cinema City zapowiedziała, że otworzy swoje kina w piątek 28 maja. Od 21 maja na stronie internetowej dostępny będzie repertuar, wtedy też ruszyć ma sprzedaż biletów. Co z pozostałymi multipleksami? Do 28 maja z otwarciem czeka również Multikino. Z kolei sieć kin Helios otworzy się już w nocy z czwartku na piątek. Na stronie internetowej kina jest już dostępny repertuar, można też kupować bilety. "Na przedpremierowych seansach m.in. "Godzilla vs Kong", "Nomadland", "Mortal Kombat", "Jeden gniewny człowiek", a w repertuarze znajdziecie o wiele, wiele więcej!" - zapowiada sieć.