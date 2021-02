Warszawa: Kina i teatry otwarte od 12 lutego. Które? [LISTA] Co z multipleksami Multikino, Cinema City i Helios?

Rząd luzuje obostrzenia. Co będzie otwarte od 12 lutego i na jakich zasadach?

Luzowanie obostrzeń. Co jest otwarte od 12 lutego? Znamy nowe obostrzenia dotyczące COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, jakie branże zostaną odmrożone od piątku, 12 lutego. - To krok w stronę powrotu do normalności, do której chcielibyśmy dojść jak najszybciej - zapowiedział. Niestety nie wszystkie gałęzie gospodarki i życia społecznego zostaną otwarte. Pełną listę i szczegółowe zasady znajdziecie w galerii zdjęć.