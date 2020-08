Warszawa: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Prawie 600 interwencji strażaków na Mazowszu [WIDEO]

W niedzielę, 30 sierpnia, nad częścią Polski przeszły potężne burze. Ich skutki odczuli m.in. mieszkańcy Warszawy, gdzie Straż Pożarna musiała wyjechać aż na 301 interwencji. Dotyczyły one połamanych drzew, uszkodzeń samochodów oraz podtopień. Po kilkudziesięciu minutach ulewy o 5 cm podniósł się także poziom Wisły przy punktach pomiarowych w Warszawie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał od początku dnia, że wieczorem do Warszawy dotrą intensywne opady deszczu. Prognozowano również silny wiatr oraz możliwe opady gradu. IMGW ostrzegało, że załamanie pogody może pojawić się już ok. godz. 18. Ostatecznie burza do stolicy dotarła po godz. 19.