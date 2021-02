Warszawa: Gdzie wyjść w czasach pandemii? Do Hali Gwardii wróciły wydarzenia cykliczne. Co weekend przychodzą tu tłumy

W weekendy w Hali Gwardii jest tłoczno. Gdyby nie maseczki, wyglądałoby tutaj niemal tak samo, jak przed pandemią. Działają restauracje, organizowane są wydarzenia. Hala "żyje". Tydzień temu była zbiórka na WOŚP, a w ten weekend trwa Warsaw Coffee Festival. Ponad trzydziestu dostawców i możliwość kupienia pysznej kawy.

Jak to możliwe, że hala działa? Wynika to z nietypowej funkcji Hali Gwardii. Żadna z restauracji, żaden z barów, ani żaden z wystawców podczas wydarzeń nie "serwuje" jedzenia czy napojów "na miejscu". Nie ma kelnerów, kieliszków, talerzyków, ani krzesełek. Wszystko działa na zasadzie targu. Ale jest też ciche przyzwolenie, by wziąć i spróbować tuż obok, podpierając się o filar czy stojąc w kurtce pośrodku zabytkowej hali.

Wieczorami, gdy targi chylą się ku końcowi, przychodzi jeszcze więcej osób. Chcą zasmakować życia sprzed pandemii. To głównie młode osoby - wśród nich sporo obcokrajowców - którzy zamawiają z kilkunastu punktów gastronomicznych jedzenie (na wynos), a w barach/sklepach kupują do tego wino lub piwo (w butelce). I zostają pod dachem. Czy to źle? Na jednej szali należy postawić przepisy, zasady bezpieczeństwa i możliwość zarażenia się koronawirusem. Z drugiej strony pod uwagę trzeba wziąć sytuację gastronomii, a także potrzeby społeczne. Wiele osób bardzo przeżywa zamknięcie, brak spotkań towarzyskich czy wyjścia "na miasto", do restauracji.