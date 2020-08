Warszawa: Empik Junior zamknięty. Sieć po 21 latach rezygnuje ze swojego flagowego sklepu przy Marszałkowskiej. Dlaczego?

Po 21 latach działalności, Empik zamknął swój flagowy sklep przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie. Był to jeden z największych salonów w Polsce, który został otwarty w 1999 r. Sklep zajmował trzy dedykowane piętra oraz scenę, gdzie przez lata organizowano spotkania z pisarzami, muzykami czy aktorami. - W przypadku lokalizacji przy ulicy Marszałkowskiej współpraca z wynajmującym została zakończona. Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania alternatywnej lokalizacji - potwierdza Monika Marianowicz w rozmowie z Business Insider. Przy schodach ruchomych prowadzących do sklepu wywieszono kartkę z napisem "Empik zlikwidowany. Najbliższy Empik: na Nowym Świecie i w Złotych Tarasach". Historia salonu przy Marszałkowskiej sięga czasów PRL-u, kiedy funkcjonował w tym miejscu Klub Międzynarodowej Prasy i Książki (KMPiK) - sieć państwowych domów kultury i księgarni, na bazie której powstał w latach 90. XX wieku komercyjny Empik.

Jesienią 1999 r., po wielomiesięcznym remoncie Ściany Wschodniej przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie został uroczyście otwarty największy w Polsce Empik, pierwszy nazywany Megastorem.

Empik: Będą nowe sklepy

Pod koniec 2019 roku Empik informował o 276 aktywnych salonach w całej Polsce. - Strategia ekspansji Empiku zakłada, że do 2023 roku na terenie całej Polski będzie funkcjonować 370 salonów, z czego aż 60 z nich stanowić będą sklepy w mniejszym formacie. W najbliższych planach na 2020 rok jest otwarcie 130 kas samoobsługowych w salonach w całej Polsce oraz dalszy rozwój innowacyjnego formatu Future Store- informował wówczas Empik. Plany te zostały nieco pokrzyżowane przez koronawirusa. Tuż po wybuchu pandemii i wprowadzonych obostrzeniach, sieć zdecydowała się zamknąć 40 sklepów, aby zmienić warunki najmu lokali. Ponad połowa z nich została już otwarta. Negocjacje z wynajmującymi tych obiektów przebiegały pomyślnie. Jednak niektóre punkty zostały na stałe zlikwidowane. Mimo to Empik nie zamierza zwalniać tempa i w 2021 roku chce uruchomić ok. 30 salonów Empik i 10 salonów Papiernik by Empik. - Do końca roku planujemy otworzyć pięć nowych sklepów. Tylko w ostatnich trzech miesiącach otworzyliśmy cztery nowe salony Empik - w Chojnicach, w Kołobrzegu, w Otwocku i Szczytnie- mówi Monika Marianowicz w rozmowie z Business Insider.