Warszawa: Ekologiczne osiedle na Pradze-Południe. Ściany budynku będą pochłaniać smog

Energochłonność budynku zmniejszona została także przez montaż oświetlenia LED, które obniża zużycie energii, a tym samym koszty eksploatacyjne. Jest to rozwiązanie przyjazne środowisku – wykorzystuje naturalny sposób wytwarzania energii elektrycznej, ale nie pochłania zasobów, a dodatkowo zmniejsza koszty eksploatacji budynku, co mieszkańcy odczuwają w portfelu. Szacuje się, że technologia pozwali obniżyć rachunki za energię nawet o 30%. Lokatorzy będą mogli za pomocą aplikacji mobilnej sterować pracą m.in. oświetlenia. Co więcej, dachy budynków w technologii stropodachu odwróconego z powierzchnią żwirową pozwalają na retencjonowanie wody oraz zmniejszenie przegrzewania.

Zielone osiedle na Białołęce

Nie jest to jedyna ekologiczna inwestycja, jaka w ostatnim czasie pojawiła się w Warszawie. Foret ma być zieloną enklawą na warszawskiej Białołęce. To za sprawą niewielkiego, osiedlowego lasu i kameralnego charakteru. Dwa tworzące go budynki niedługo będą gotowe do zamieszkania. Trwają prace wykończeniowe. Osiedlowy teren zielony zostanie połączony ze strefą rekreacji i rozrywki, przeznaczoną tylko dla mieszkańców, ze stołem do gry w ping-ponga i miejscem do gry w szachy. – Zielona okolica Kanału Żerańskiego z pewnością przypadnie do gustu osobom lubiącym aktywność na świeżym powietrzu: biegaczom, rowerzystom i miłośnikom sportów wodnych – zapewnia Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.