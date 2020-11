Warszawa: Długa kolejka po rurki z bitą śmietaną [ZDJĘCIA] Rurki z Wiatraka znalazły się na skraju bankructwa. Ludzie ruszyli na ratunek

Rurki z Bitą Śmietaną z ronda Wiatraczna na skraju bankructwa

,,Drodzy! Jesteście z nami od 1958 roku, kiedy to dziadek Kostek wymyślił, że zamiast pączków będzie sprzedawał rurki z bitą śmietaną, potem długo opracowywał ciasto i w końcu przerobił starą maszynę do ubijania masła i zaczął używać jej do nabijania śmietaną chrupiących rurek". Te zdania rozpoczynają wpis na facebookowym profilu Rurki z Bitą Śmietaną Rondo Wiatraczna. Właściciele postanowili opublikować krótki list do mieszkańców stolicy, w którym piszą o trudnej sytuacji oraz możliwym bankructwie. - Przetrwaliśmy okropne czasy PRLu, byliście z nami, kiedy zmieniał się ustrój, zaznaczaliście, że jesteśmy dla Was ważni. Kilka lat temu, kiedy zawisło nad nami widmo wyburzenia pawilonów, walczyliście o nas jak lwy i udało się wszystko odroczyć. Dziś też prosimy o pomoc - brzmi dalsza część wpisu.