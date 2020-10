Warszawa. CBA w stołecznym ratuszu. Śledztwo dotyczy łapówek

36-latek podejrzany o dwa gwałty zatrzymany przez policję

Policja z Wrocławia zatrzymała 36-latka podejrzanego o gwałt na dwóch kobietach na terenie miasta. Do zdarzeń doszło w 2015 i 2016 roku. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie mężczyzny. Teraz śledczy weryfikują, czy ma on na koncie więcej gwałtów. Grozi mu od dwóch do dwunastu lat więzienia.