Warszawa: Będzie trzecia linia metra! Kiedy powstanie? [TRASA] M3 dojedzie ze Stadionu Narodowego na Grochów i Gocław

Autostrada A4 Bis lepsza od A4? Który wariant przebiegu autostradowej obwodnicy aglomeracji śląskiej zostanie wybrany? Oto nowe możliwości

Do Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego dołączono opracowaną przez ekspertów koncepcję budowy autostradowej obwodnicy aglomeracji, nazywaną roboczo autostrada A4 bis. Kiedy takie plany mają szansę się ziścić? Nieprędko, to wciąż plany, na które na razie nie ma pieniędzy. Niepokoją one jednak mieszkańców Wyr, przez które przebiegać mają trzy z czterech wariantów A4 bis. Wiosną, czyli w II kwartale tego roku mają się rozpocząć konsultacje społeczne w sprawie nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego i wpisania do niego budowy A4 bis.