Warszawa: Bar PiwPaw zamienił się w "Manufakturę Maseczek". Właścicielowi grozi do 10 lat więzienia

- Zainspirował nas profesor Andrzej Horban, nawet wręcz chcieliśmy go uhonorować i nazwaliśmy naszą „Manufakturę Maseczek” jego imieniem. To jest dla nas niesamowity pomysł i to wszystko dzięki profesorowi - tłumaczy w rozmowie z nami właściciel PiwPawu. - Oprócz tego, że w sposób ciągły produkujemy maseczki w naszym lokalu na maszynach do szycia to mamy również ofertę, którą chcemy spopularyzować. To jest teraz bardzo potrzebny produkt. Zależy nam, żeby ludzie mogli sami sobie szyć maseczki, żeby nie musieli czekać na transporty z Chin czy jakichś fabryk. Podobno maseczki chronią przed wirusem, więc tę trzecią falę dzięki tym maseczkom będziemy mogli ograniczyć.