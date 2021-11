Warszawa: Atak nożowników w toalecie przy Dworcu Zachodnim. Zastraszyli ofiarę i ukradli dwa tysiące złotych. Grozi im do 12 lat więzienia Michał Skorupka

Krystian Dobuszyński

W Warszawie w okolicach Dworca Zachodniego doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Mężczyźni w wieku 29 i 33 lat dokonali rozboju przy użycia noża, atakując w jednej z publicznych toalet człowieka. Napastnicy przyłożyli mu ostre narzędzie do brzucha i zażądali pieniędzy. Ofiara napadu oddała sprawcom 2 tysiące złotych w gotówce. Osoby, które dokonały przestępstwa zostały schwytane przez policje. Grozi im do dwunastu lat więzienia.