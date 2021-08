Warszawa 1920 - nowoczesny militarny majstersztyk

Obchodzimy 101. rocznicę bitwy warszawskiej 1920 roku, która zadecydowała o dalszym przebiegu wojny polsko-bolszewickiej i w konsekwencji o bezdyskusyjnym zwycięstwie Polski w tym konflikcie zbrojnym.

To była naprawdę ważna bitwa - nie tylko w polskiej historii - mająca istotny wpływ na przyszłą historię wojskowości. Bitwa nowoczesna pod każdym względem. Odłóżmy więc na chwilę opowieść o „cudzie nad Wisłą”, studentach idących na front i księdzu Skorupce. Popatrzmy na bitwę warszawską, czy raczej - warto tu przywołać pojęcie forsowane przez profesora Lecha Wyszczelskiego - operację warszawską, jako na ostatni akord epoki I wojny światowej, otwierający już drogę do całkiem nowych rozdziałów w historii sztuki wojennej. Zobaczymy wtedy, że była to bardzo interesująca batalia, a dowódcy obu stron wykazali się znacznym kunsztem i pomysłowością, wprowadzając do gry rozwiązania niemal nieoglądane w I wojnie światowej.