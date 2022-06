Warriors rozbili Celtics i wyrównali stan serii. Finały NBA wracają do Bostonu po 12-letniej przerwie

W pierwszej połowie duet Jaylen Brown - Jayson Tatum pozwolił Celtics utrzymać się w meczu. Pierwszy rzucił 17 punktów, a drugi 21 - łącznie 38 z 50 zdobytych przez Boston do przerwy. Tego wieczoru nie mogli liczyć na zbyt wiele wsparcia od Horforda, Marcusa Smarta czy Roberta Williamsa. Warriors wygrali obie kwarty jednym punktem (31:30, 21:20) i prowadzili dwoma "oczkami" do przerwy.

O ile w pierwszej połowie duet Tatum - Brown wystarczył do walki z Warriors, to w drugiej Celtics nie mieli nic do zaoferowania. Brown nie zdobył ani jednego punktu w kolejnej fazie meczu, a siedem "oczek" Tatuma w trzeciej kwarcie było połową punktów zespołu w tej partii. Smart i Horford zdobyli łącznie cztery punkty w całym spotkaniu, trafiając tylko dwa z dziesięciu oddanych rzutów.