Warianty koronawirusa na świecie. Ile ich jest i co o nich wiemy? Mutacje SARS-CoV-2 także w Polsce

Jakie warianty znamy do tej pory i czym się charakteryzują? Przejdź do galerii, by dowiedzieć się więcej.

Mutacje wirusów to proces naturalny i przeważnie neutralny. Niestety raz na jakiś czas wywołują na tyle znaczącą zmianę, że potrafi ona nadać wirusowi zupełnie nowe cechy. Pojawiające się na całym świecie nowe warianty SARS-CoV-2 o tyle niepokoją, że wykazują wyższą zdolność replikacji i transmisji. Oznacza to, że mogą być bardziej śmiercionośne niż oryginalna odmiana.

Najbardziej znaną odmianą koronawirusa jest tzw. wariant brytyjski. Mutacja, określana jako B.1.1.7 , została zidentyfikowana po raz pierwszy we wrześniu 2020 roku. Jak dotąd jest uznawana za najbardziej zakaźną - nawet o 30 do 70 proc. bardziej zaraźliwą niż oryginalny SARS-CoV-2. Naukowcy zauważyli, że wariant wirusa z Wysp nie tylko łatwiej się przenosi, ale daje także nieco inne objawy.

Poza wariantami wykrytymi w Stanach Zjednoczonych, na świecie mamy do czynienia także z mutacjami: południowoafrykańską, brazylijską, nigeryjską, duńską i jedną z najnowszych - fińską, o której 18 lutego poinformowało laboratorium w Helsinkach. Fiński wariant wirusa (wstępnie nazywany FIN-796H) został rozpoznany u pacjenta z południa kraju. Naukowcy uważają, że prawdopodobnie rozwinął się za granicą.

Koronawirus podlaski?

Okazuje się, że także w Polsce mamy do czynienia z różnymi szczepami wirusa, w tym z nieopisywanymi do tej pory wariantami nazwanymi zbiorczo mutacjami podlaskimi. Naukowcy z Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wykryli aż 12 różnych mutacji. Uważa się, że mogą być one zbliżone do wariantu nowozelandzkiego, rosyjskiego i duńskiego.

Obserwując prędkość mutacji SARS-CoV-2, stworzenie krótkiego katalogu wszystkich wariacji koronawirusa jest właściwie niemożliwe. Już teraz wirus posiada wiele wariantów, lecz tylko niektóre z nich są uważane za szczególnie ważne. Naukowcy najbaczniej przyglądają się odmianie brytyjskiej, kalifornijskiej, brazylijskiej, południowoafrykańskiej, nigeryjskiej i duńskiej.