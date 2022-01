Wariant omikron. Te dwa nowe objawy występują głównie u osób zaszczepionych

Analiza danych zgromadzonych w brytyjskiej aplikacji badawczej ZOE Covid wskazuje, że wymioty oraz utrata apetytu to dwa najczęstsze objawy zakażenia wariantem omikron u osób zaszczepionych - informuje "The Times of India".

Według epidemiologa, prof. Tima Spectora, który pracuje przy brytyjskiej aplikacji badawczej ZOE Covid, osoby wykazujące objawy podobne do przeziębienia powinny niezwłocznie poddać się testom na obecność wirusa SARS-CoV-2. Uczony wskazuje, że objawy takie jak gorączka, kaszel i utrata węchu są obecnie rzadziej odnotowywane. „Większość ludzi nie ma klasycznych objawów” – mówi prof. Spector cytowany przez "The Times of India".

Zdaniem naukowca, do najczęstszych objawów zakażenia wariantem omikron należy łagodna gorączka, zmęczenie, drapanie w gardle, ból ciała i pocenie nocne - nie występują przy tym upośledzenia węchu i smaku. Według prof. Spectora wariant omikron jest rozpowszechniony w równym stopniu u osób nieszczepionych, jak i zaszczepionych - choć ci drudzy zgłaszają łagodniejsze objawy.