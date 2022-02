Waloryzacja świadczenia „500 plus”? Minister Marlena Maląg zabrała głos

Minister Marlena Maląg pytana w Radiu Zet, czy będzie waloryzacja świadczenia „500 plus”, odpowiedziała, że „w tym roku nie będzie”. – Będziemy wprowadzać kolejne komponenty wsparcia rodziny – dodała.

Podkreśliła, że każdego miesiąca świadczenie 500 plus trafia do 6,5 mln dzieci. Łącznie na program przeznaczono już około 177 mld zł. Dodała, że gdyby rząd nie wprowadził go w 2016 roku, to obecnie sytuacja związana z dzietnością w Polsce „byłaby jeszcze gorsza”.

Maląg pytana była o pomysł komponentu rodzinnego w systemie emerytalnym, czyli powiązanie wysokości tego świadczenia z liczbą posiadanych dzieci. – Temat naprawdę jest bardzo ciekawy. My nie pracujemy nad konkretnym rozwiązaniem legislacyjnym w tym temacie. Nie ma takich prac i na pewno w tej kadencji takich prac nie będzie, dlatego że to wymaga procesu i przygotowania – mówiła.