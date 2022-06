Walijskie media: "Rezerwy uciszyły Lewandowskiego"

"Walia wypuściła zwycięstwo z rąk przez gole Thomasa Kamińskiego i Karola Świderskiego" - pisze "Sky Sports", myląc imię Jakuba Kamińskiego. Może już go widzą w Premier League?

Brytyjski gigant telewizyjny podkreśla fakt, że przeciwko Polsce wybiegli piłkarze drugiego szwadronu.

"W obliczu kluczowego w swojej karierze meczu ze Szkocją lub Ukrainą, Rob Page pominął Garetha Bale'a, Aarona Ramseya i Bena Daviesa w składzie na mecz we Wrocławiu" - czytamy.

"Rob Page bez ogródek przyznał, że wystawił eksperymentalną drużynę, mając na uwadze niedzielny mecz w Cardiff, który nieuchronnie zbliża się wielkimi krokami. Dlatego Gareth Bale, Aaron Ramsey, Joe Allen i Ben Davies byli obecni w Polsce, ale odpoczywali, a Neco Williams zagrał pół godziny z ławki rezerwowych" - dodaje "The Guardian".

Chociaż to był debiut Walii w Lidze Narodów to myślami są gdzie indziej. Stawka będzie o wiele wyższa w meczu barażowym, w którym Walia powalczy o pierwszy mundial od 64 lat. W związku z tym Page dał odpocząć większości zawodników pierwszej drużyny w Polsce. Decyzja ta była ryzykowna w starciu z doświadczonymi przeciwnikami, którzy już zakwalifikowali się do mistrzostw świata, a na ich czele stał rekordowy strzelec Lewandowski - ale Page nie miał wielkiego wyboru." - tłumaczy "BBC".