Walia. Tottenham. Golf - w takiej kolejności. Gareth Bale wraca do domu

Umierać za Real Madryt mu się już dawno odechciało, bezduszny świat futbolu kompletnie go wypalił. Do ośrodka treningowego w Valdebebas przyjeżdżał, jak do zwykłej pracy – wszak obowiązywał go sześcioletni kontrakt, podpisany latem 2016 r. Siedemnaście milionów euro za każdy rok. Umowa sprawiała, że zarabiał w klubie więcej od samego Cristiano Ronaldo.

Nawet ostatni dzień w Madrycie spędził na polu golfowym. Już sprawdzono, że z ośrodka treningowego Tottenhamu do klubu Whitewebbs GOLF Course jest pięć minut jazdy samochodem. Bo to właśnie piłki i kije golfowe są symbolem końca Garetha Bale'a w Realu Madryt. - Piłka to dla mnie praca, a golf to coś, co sprawia, że się uśmiecham - powiedział w golfowym podcaście Erika Andersa Langa.

Piłkarz stracił zapał do piłki, bo zawiódł się trenerem. W dwóch finałach Ligi Mistrzów z rzędu Zinedine Zidane pominął go przy ustalaniu podstawowego składu. W 2017 roku, gdy Real wygrywał Puchar Europy w jego rodzinnym Cardiff. Zły był tym bardziej, że kilka dni przed finałem otworzył w stolicy Walii sportowy pub o nazwie "Elevens Bar & Grill". Rok później to Bale był bohaterem finału. Pojawił się w 61. minucie i strzelił dwa gole – w tym jeden niezwykle efektowną przewrotką.