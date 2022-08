Wałęsa chwalił Putina. Teraz twierdzi, że miał w tym swój cel

Wałęsa podkreślał w wywiadzie, że nieżyjący już prezydent Rosji Borys Jelcyn był człowiekiem „otwartym” i trafiały do niego argumenty, które przedstawiał Wałęsa. Były lider „Solidarności” dodał, że gdyby otrzymał od władz rosyjskich zaproszenie, z pewnością pojechałby do Rosji.

Odniósł się także do kwestii stosunków polsko-rosyjsko-amerykańskich, stwierdzając, że „bliżej nam do Moskwy niż do Nowego Jorku”.

- Nie kłóćmy się z Rosją, bo ci trzeci na nas zarabiają. My musimy znaleźć rozwiązanie. Musimy ustąpić jeden drugiemu na miarę wielkości. Zrozumieć, a wtedy będziemy razem robić naprawdę dobrą politykę - mówił, dodając, że nie podoba mu się polityka polskiego rządu, która przedkłada bliskie kontakty z USA nad relacje z Rosją.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski z PiS stwierdził, że Wałęsa chciał „zaistnieć politycznie”. - Wszyscy wiemy, że Lech Wałęsa jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. Lepiej, żeby tak dużo się nie wypowiadał - mówił. W odpowiedzi rzecznik Wałęsy stwierdził, że „relacje polsko-rosyjskie zawsze będą budzić kontrowersje niezależnie od sprawy katastrofy w Smoleńsku.” - To logiczne że prezydent Wałęsa nikomu nie odmówi wywiadu, mając swoje zdanie w każdym politycznym temacie - napisał na Twitterze.