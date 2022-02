Walentynki 2022. Najlepsze polskie komedie romantyczne. Jaki film obejrzeć w święto zakochanych? Krzysztof Połaski

Każdy czas jest dobry, aby spędzić go w towarzystwie ukochanej osoby oraz dobrej komedii romantycznej. Tylko jakiej? To dopiero jest pytanie! Dlatego przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych polskich komedii romantycznych. Niektóre z tytułów są bardzo nieoczywiste, więc jest w czym wybierać! Sprawdźcie, co warto obejrzeć w Walentynki 2022!