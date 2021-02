Walentynki 2021: Romantyczny masaż dla dwojga czy kąpiel w winie połączoną z degustacją. Jaki prezent na Walentynki w czasie koronawirusa?

Kolację zorganizujemy w domu lub wybierzemy się na romantyczny spacer, tak w tym roku spędzimy głównie Dzień Zakochanych. Będziemy jednak go celebrować mimo wszystko bo w obecnej sytuacji jest nam potrzebne święto miłości. Aby było romantycznie należy przygotować niespodziankę i zaskoczyć partnera. Co jeszcze zmieni się w tym roku w Walentynki?

Jak wynika z sondy „Walentynki w czasach koronawirusa” przeprowadzonego przez serwis Prezentmarzeń - 83% respondentów będzie obchodziło w tym roku Święto Zakochanych niezależnie od panującej pandemii i obostrzeń. Jak deklaruje co trzeci Polak jest to po prostu czas kiedy można przeżyć miłe chwile z partnerem lub partnerką. Najważniejsze jednak tego dnia jest świętowanie miłości, jak odpowiedziało 41% ankietowanych. Prawie co druga osoba uważa, że pandemia nie popsuje atmosfery Dnia Zakochanych ponieważ bardzo go obecnie potrzebujemy.