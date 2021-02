Walentynki 2021. Pomysły na walentynki w Warszawie - TOP10. Co robić w walentynki w czasach pandemii koronawirusa? Co jest otwarte?

1. Spacer po Królewskim Ogrodzie ŚwiatłaSpacer po rozświetlonych pałacowych ogrodach w Wilanowie to z pewnością bardzo romantyczny pomysł na walentynki! Pamiętajcie tylko, że w związku z pandemią koronawirusa zostały wprowadzone ograniczenia - w soboty, niedziele i święta bilet można wykupić wyłącznie przez internet (wejściówki są dostępne na stronie bilety.wilanow-palac.pl). Ponadto wprowadzono limit osób przebywających na terenie wystawy - dlatego tak ważne jest dostosowanie godziny wejścia do Królewskiego Ogrodu Światła do terminu na bilecie.

Szymon Starnawski/Polska Press