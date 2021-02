Walentynki 2021 GOTOWE ŻYCZENIA na walentynki. Wierszyki, rymowanki i SMS-owe życzenia na Dzień Zakochanych

W walentynki każdy chciałby usłyszeć jakieś miłe wyznanie i dowiedzieć się o miłości czającej się tuż za rogiem. Kiedyś pisano do siebie listy i kartki. Dziś, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa, częściej stawiamy na wiadomości wysyłane przez Internet lub poprzez SMS. Poniżej znajdziecie najpiękniejsze i najzabawniejsze życzenia i wierszyki na walentynki. Pamiętajmy, że życzenia można wysłać nie tylko ukochanej czy ukochanemu, ale także przyjacielowi czy przyjaciółce. Warto też, aby ten dzień kultywowali także ludzie w długoletnich związkach czy małżeństwach. Walentynki to zawsze dobra okazja, by przypomnieć żonie czy mężowi jak bardzo go kochamy.

ZOBACZ TEŻ | WALENTYNKI. HISTORIA I ZWYCZAJE ŚWIĘTA ZAKOCHANYCH

Życzenia na walentynki