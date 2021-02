Walentynki 2021. Co to za święto? Skąd wzięło się święto zakochanych i jak obchodzi się walentynki na świecie?

Istnieje kilka teorii na temat pochodzenia święta. Choć nazwa niewątpliwie wywodzi się od świętego Walentego to samo święto nawiązuje pradopodobnie do kilku tradycji znanych już w starożytnym Rzymie. Zbieżny pod względem terminu jest m.in. z - pochodzacym z Cesarstwa Rzymskiego zwyczajem poszukiwania wybranki poprzez losowanie jej imienia ze specjalnie przeznaczonej do tego urny.

We Francji nie wysyła się kartek, a bukiet czerwonych róż . Walentynki są też okazją do zaproszenia ukochanej osoby na kolacje czy do teatru.

To, że Walentynki rozprzestrzeniły się na cały świat, jest z kolei zasługą brytyjskiego pisarza i poety sir Waltera Scotta (1771-1832). Właśnie w Anglii w XVI wieku została też wysłana pierwsza kartka walentynkowa - wysłał ją do swojej żony więziony w londyńskiej Tower Karol Orleański.

W Japonii to kobiety obdarowują mężczyzn prezentami - i to nie tylko ukochanych, ale także znajomych. Aby nie doszło do nieporozumień, wprowadzono rozróżnienie na czekoladki giri-choko - dla kolegi oraz honmei-choko - dla partnera.

Walentynki w Polsce

Tradycja obchodzenia Walentynek dotarła do Polski - tak jak do całej Europy Północnej i Wschodniej - znacznie później niż do krajów zachodnich (razem z kultem św. Walentego), a popularność zyskała dopiero w latach 90. XX wieku. Dziś jest to jednak święto obchodzone tak samo hucznie, jak na Zachodzie.

Do najpopularniejszych w Polsce zwyczajów walentynkowych należy wysyłanie kartek z miłosnym wyznaniem, obdarowywanie ukochanej osoby prezentami i wspólne wyjście do kina lub na romantyczną kolację.