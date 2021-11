Waldemar Kraska: Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat rozpoczniemy koło 15 grudnia

Waldemar Kraska zapytany, kiedy rozpoczną się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19 dzieci od 5 do 11 roku życia, odpowiedział, że wydaje się, że to będzie w połowie grudnia. - Jeżeli oczywiście wcześniej pojawi się ta szczepionka u nas w kraju, to wdrożymy to wcześniej. Taki wydaje się realny termin, to jest około 15 grudnia - powiedział Kraska.

W ubiegłym tygodniu EMA zaleciła rozszerzenie szczepień przeciwko koronawirusowi na dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Będą one prowadzone szczepionką Comiranty firmy Pfizer/BioNTech.

Jak poinformowano, dla tej grupy wiekowej dawka leku będzie mniejsza niż u osób starszych. Skuteczność szczepionki wynosi 90,7 proc. Najczęstsze działania niepożądane, jakie zaobserwowano podczas badań, były podobne do tych u osób w wieku 12 lat i starszych. Pojawił się ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, ból mięśni i dreszcze. Efekty te były zwykle łagodne lub umiarkowane i ustąpiły w ciągu kilku dni po szczepieniu.