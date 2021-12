Waldemar Kraska: Rząd rozważa wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla kolejnych grup zawodowych

Ostatniej doby odnotowano prawie 800 zgonów osób zakażonych koronawirusem. Zdaniem wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, taka liczba zgonów to „efekt okresu świątecznego”. Wiceszef resortu oświadczył, że rząd na razie nie planuje wprowadzania kolejnych obostrzeń, rozważa jednak wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla kolejnych grup zawodowych.

W środę odnotowano 794 zgony osób chorych na COVID-19. To najwięcej przypadków śmiertelnych podczas IV fali pandemii.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał na antenie Polsat News, że wśród osób zmarłych, o których dowiedzieliśmy się w środę, 600 nie było zaszczepionych. - 600 osób mogłoby żyć dalej, jeżeli by zaszczepiło się i uzyskało tę odporność. Pozostała część osób, które zmarły, to są osoby powyżej 65. roku życia dość obciążone wieloma chorobami, wielochorobowością – mówił.

Kraska: Zgony to wynik okresu świątecznego

Wiceszef resortu stwierdził, że dzisiejszy „smutny wynik” to wynik okresu świątecznego. - Raportowanie w dniach wolnych zdecydowanie inaczej przebiega niż w ciągu tygodnia, dlatego ta kumulacja jest dzisiaj także wynikiem Wigilii i dwóch dni świątecznych. Na pewno nie zmienia to faktu, że w tej grupie osób, które dzisiaj także są przez nas raportowane jako zgony, przeważa, ponad 75 proc. to osoby niezaszczepione – mówił Kraska.

Dodał, że jeśli chodzi o IV falę, którą wywołał wariant delta, te „nawet dzisiejsze wyniki pokazują, że jeżeli chodzi o ilość nowych zakażeń, to jesteśmy już na tej krzywej opadającej”. - Dziś mamy 15571 nowych przypadków. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to także spadek o ponad 13 proc.. Może to już nie są tak duże spadki, jak były w ostatnich dniach, ale także widzimy ciągle tę tendencję spadkową, jeżeli chodzi o ilość nowych zakażeń – stwierdził wiceminister.

Na razie bez nowych obostrzeń

Kraska pytany był również, czy w związku z dużą liczbą zgonów i wariantem omikron koronawirusa możemy spodziewać się na początku przyszłego roku dodatkowych obostrzeń. – Myślę, że obostrzenia, które są w tej chwili, one na dzień dzisiejszy powinny wystarczyć. Jest jeden warunek, że powinniśmy te obostrzenia respektować i ich przestrzegać, więc tutaj może jest troszkę problem z egzekucją tych obostrzeń, bo one są dość rygorystyczne – stwierdził wiceminister.

Kraska: Rozważamy obowiązkowe sczepienia dla kolejnych grup zawodowych

Wiceminister przypomniał, że przesądzona została już sprawa obowiązkowego szczepienia medyków, więc osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca muszą zaszczepić się w pełni przeciw COVID-19. Wskazał przy tym, że dwie kolejne grupy, które powinny być brane pod uwagę, to - jak mówił - nauczyciele i służby mundurowe. - Ale pomyślałbym jeszcze także o administracji bo tam też kontakt z petentem, klientem, jest duży – mówił.

