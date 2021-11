Waldemar Kraska podał najnowszą liczbę zakażeń koronawirusem

Wiceszef resortu zdrowia wskazał, że jesień, to typowy okres do zakażenia różnymi wirusami - szczególnie RSV (wirus nabłonka oddechowego) - i to w tej chwili obserwujemy w polskich oddziałach pediatrycznych. - Bardzo dużo dzieci, szczególnie tych małych, dwuletnie, trzyletnie dzieciaczki w tej chwili trafiają do naszych szpitali, właśnie z powodu wirusa RSV, ale przy okazji mają także wykonywane testy na obecność koronawirusa i czasem jest to współistniejące – mówił Waldemar Kraska w radiowej Jedynce.