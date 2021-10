Waldemar Kraska: Mamy prawie 4 tys. nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Wzrost o prawie 85 proc. w stosunku do ubiegłego wtorku

- Nie mam dobrych wiadomości, mamy prawie 4 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem, dokładnie 3931 nowych osób zostało zakażonych Covid-19 – przekazał w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wskazał przy tym, że jeśli porównamy liczbę zakażeń do tej z ubiegłego wtorku, to mamy wzrost o prawie 85 proc. - Widzimy, że trend wzrastający utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Niestety 64 osoby zmarły, te liczby powinny przemawiać do wyobraźni, osoby, które wahają się przed szczepieniem, powinny natychmiast udać się do punktu szczepień - mówił Kraska.