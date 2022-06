„Wakacje w Polsce”. Litewski konkurs zachęca do wypoczynku w naszym kraju

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać ciekawe zdjęcia podczas wakacji w Polsce. Następnie trzeba je przesłać do Instytutu Polskiego w Wilnie.

Dyrektor tej placówki Małgorzata Stefanowicz-Pecela, mówi Polskiemu Radiu, że fotografie mogą być wykonane w dowolnym miejscu kraju.

– Mogą to być zdjęcia zrobione przy zabytkach, zdjęcia polskiej kuchni, spotkanych Polaków czy po prostu przyrody – wyjaśnia.

Poprzednie edycje konkursu cieszyły się wielką popularnością. – Każdego roku uczestniczy w nim blisko tysiąc osób. Fotografie przysyłane są z całej Litwy. Dzięki temu widzimy też, jak się Litwini po Polsce przemieszczają i co ich interesuje. Z reguły są to zabytki, przyroda i kuchnia – dodaje Małgorzata Stefanowicz-Pecela.

Zdjęcia należy przesłać do końca sierpnia. Autor najlepszej fotografii, wybranej przez komisję, w nagrodę pojedzie do Krakowa. Dodatkowo od 29 sierpnia do 7 września w sieciach społecznościowych odbędzie się głosowanie internautów na trzy najlepsze zdjęcia. Ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.