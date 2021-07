Wakacje gwiazd. Tak wypoczywają Małgorzata Rozenek, Robert Lewandowski i Doda. Celebryci na wczasach: zobacz zdjęcia

NOWE Polacy przed czwartą falą. Paradoks goni paradoks. Mamy Narodowy Program Wyparcia

Z pogłębionych badań focusowych, do których uzyskaliśmy wgląd, wynika, że Polacy spodziewają się nadejścia kolejnej fali pandemii. Zarazem jednak część z nas pozostaje bardzo niechętnie nastawiona do szczepień i nie wygląda na to, by było łatwo zmienić ich zdanie. Powszechny - i ponadpartyjny - jest natomiast lęk przed powrotem obostrzeń. Nowe restrykcje mogą okazać się bardzo kosztowne politycznie