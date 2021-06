Wakacje 2021. Wiemy ile w tym roku wydamy na letni urlop. Od weekendu zmiany w funkcjonowaniu hoteli OPRAC.: Maciej Badowski

Zdecydowana większość Polaków chce odpocząć poza domem, jednak niemal 6 na 10 deklaruje, że tegoroczne wakacje spędzi w kraju, a za granicę wyjedzie 17 proc. Sporo grono liczy także grupa osób, która nie posiada żadnych planów. - COVID-19, co było do przewidzenia, odcisnął swoje piętno również na naszych planach wakacyjnych, w kontekście nie tylko zdrowotnym, ale także ekonomicznym- komentuje ekspert. Jak się okazuje, najwięcej osób wskazuje, że urlop będzie ich kosztował od 2,5 do 5 tys zł.