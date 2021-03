Wakacje 2021. Sposób na letni urlop pomimo obostrzeń? Nowy trend wśród polskich turystów

- Według naszych prawników kamperem możemy legalnie nocować na kempingach, a obostrzenia nie tyczą się tych pojazdów. Żaden z kempingów nie podał jednak oficjalnej informacji, że działa i można nocować - na takie deklaracje pewnie jeszcze musimy poczekać. W normalnych okolicznościach działa u nas prawie 500 campingów przyjmujących kampery- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Monika Samelzon z platformy CampDeck.com.- To czy można podróżować poza kraj zależy od lokalnych obostrzeń, np. w Chorwacji kempingi działają, można również zjeść w restauracyjnym ogródku. Do 31 marca na granicy z Chorwacją musimy pokazać negatywny wynik testu na COVID-19- dodaje.

- Rozporządzenie covidowe zakazuje prowadzenia działalności hotelarskiej. Ta obejmuje również prowadzenie pól kempingowych, ale ustawa o usługach hotelarskich nie pozostawia tutaj wątpliwości – tylko w zakresie odnoszącym się do obsługi namiotów i przyczep kempingowych, a także wynajmowania miejsc na ich ustawianie. Udostępnianie miejsc na ustawienie pojazdu kempingowego, nie będącego przyczepą samochodową, a także jego obsługa nie stanowią działalności hotelarskiej. Lockdown nie ma więc do nich zastosowania- wyjaśniono.

Jak wylicza ekspertka, na przestrzeni ostatnich miesięcy wzrosło zainteresowanie kamperami. Wypożyczalnie i kempingi od ubiegłego roku przeżywają istne oblężenie. - Cały tamten sezon został w ekspresowym tempie wyprzedany, a już od początku roku widać, że i w tym nie będzie inaczej. Wielu właścicieli wypożyczalni uważa, że sezon ubiegły był najlepszym sezonem od początku ich działalności. W tym sezonie zainteresowanie jest jeszcze większe. Dodatkowo w ostatnich dniach widzimy w naszym serwisie jeszcze więcej pytań o kampery- tłumaczy.

Ile to kosztuje?

Samelzon tłumaczy, że typowego kampera może wypożyczyć praktycznie każdy kto ma “zwykłe” prawo jazdy, czyli kategorię B. Dodatkowo większość wypożyczalni posiada zapis w regulaminie dotyczący minimalnego wieku kierowcy i okresu, od którego posiada prawo jazdy. - Zazwyczaj jest to 25 lat i prawo jazdy od 3 lat, zdarzają się jednak wypożyczalnie, które wynajmują już od 21. roku życia. W przypadku niektórych większych kamperów może być wymagane prawo jazdy kategorii C1 lub C. Nie są one jednak szczególnie popularne i zdecydowana większość kamperów to samochody, do których prowadzenia wystarczą podstawowe uprawnienia- wylicza.