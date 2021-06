Wakacje 2021. Rząd podał szczegóły obostrzeń na całe lato. Pierwsze zmiany już 13 czerwca

Od 26 czerwca kolejne łagodzenie obostrzeń

- Od 26 czerwca łagodzimy obostrzenia na czas wakacji. Targi i konferencje będą mogły zaprosić większą liczbę gości. Wydarzenia sportowe i koncerty będą się mogły odbywać z 50 proc. obłożeniem miejsc – przekazał szef rządu.

Mateusz Morawiecki poinformował, że w hotelach i obiektach wypoczynkowych zwiększony zostanie limit zajętych miejsc do 75 proc. Do tego limitu nie będą wliczane dzieci do 12 roku życia oraz osoby zaszczepione. - Chcemy zachęcić dzieci do wyjazdów wakacyjnych - mówił premier.

Wskazał jednak, że pandemia na świecie jeszcze się nie zakończyła. - Mamy do czynienia z niebezpiecznymi mutacjami, dlatego musimy przestrzegać zasad sanitarnych i szczepić się. Coraz więcej krajów Europy wdraża certyfikacje umożliwiające swobodne przemieszczanie się - stwierdził Morawiecki.