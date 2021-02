Wakacje 2021. Na letni urlop wybieramy Turcję, z powodu koronawirusa wśród popularnych kierunków nie znajdziemy Włoch [GALERIA]

Eksperci prognozują, że tegoroczne wakacje będą już podobne do tych, które znamy z poprzednich lat, choć nie obejdzie się bez reżimu sanitarnego, zachowywania dystansu czy nawet konieczności przedstawienia tzw. paszportu medycznego, czyli zaświadczenia o zaszczepieniu. Warto zauważyć, w tym roku dostępnych jest dużo ofert, jednak nie przekłada się to jeszcze na liczbę rezerwacji.

- Turyści planują wyjazdy do krajów które tradycyjnie wybierali na wakacje, ale nie w takiej skali jak we wcześniejszych latach oraz według pewnego klucza- tłumaczy w rozmowie z AIP Radosław Damasiewicz, prezes Travelplanet.pl. - Rezerwują bowiem wakacje tam gdzie spodziewają się ułatwień lub rekompensaty kosztów związanych z ewentualnymi, obowiązkowymi badaniami na obecność wirusa covid-19. Stąd dopiero 6. Miejsce Bułgarii, która nie przekazywała lub wprowadzała takich udogodnień jak Turcja czy Egipt. I brak w niej Włoch, które stały się stereotypem kłopotów związanych pandemią- dodaje.

Jak wynika z zestawienia Travelplanet.pl dotyczącego rezerwacji pomiędzy 1 czerwca a 30 września tego roku, to niekwestionowanym liderem jest Turcja na którą przypada 27,5 proc. rezerwacji z pierwszej jedenastki najpopularniejszych kierunków. Drugie miejsce (20,7 proc.) przypadło Grecji. Jednak jak tłumaczy ekspert, nie jest to zaskoczeniem, ponieważ oba kraje od wielu lat są w czołówce najchętniej wybieranych miejsc na letni wypoczynek. Na trzecim miejscu, z dużo mniejszym zainteresowaniem znalazł się Egipt (14,8 proc.), a tuz za nim uplasowała się Tunezja (12,2 proc.).

Dlaczego Turcja? Jak tłumaczy w rozmowie z nami rzecznik travelplanet.pl Jarosław Kałucki, przede wszystkim jest to cena oraz "elastyczność" tego kraju. - Turcja zawsze szybko reagowała na zmiany na rynku, jeśli np. zamykany była jakiś kierunek, to Turcy obniżali ceny- tłumaczy Kałucki. - Turcy jako pierwsi w zeszłym roku wprowadzili rygorystyczne procedury dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego. Nie zapominajmy, że przed 2020 rokiem, czyli wybuchem pandemii koronawirusa Turcja była jednym z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych obok Grecji, która w tym roku uplasowała się na drugim miejscu.

Ekspert zwraca uwagę na to, że turystyka dla Turcji to ważna część PKB,. Wiadomo, że będą robili wszystko, żeby ten ruch turystyczny przywrócić- mówi. - W Turcji rezerwowane są przede wszystkim obiekty 5 gwiazdkowe i all inclusive, ponieważ tam ten „luksus” wychodzi najtaniej, a takie obiekty zawsze są rezerwowane z dużo większym wyprzedzeniem- dodaje.

Polska znalazła się na piątym miejscu w rankingu rezerwacji na letni urlop (4,5 proc.). Zdaniem eksperta tak wysokie miejsce Polski w tym zestawieniu przede wszystkim podyktowane jest faktem, że wakacje krajowe – przynajmniej jak na razie - nie będą podlegały rygorom posiadania obowiązkowych szczepień czy negatywnego testu. - Przede wszystkim jednak wysoki poziom rezerwacji wakacji w kraju w porównaniu do lat poprzednich (Polska zawsze była poza pierwszą dziesiątką) pokazuje, że wśród turystów panuje sporo niepewności co do rozwoju sytuacji epidemicznej na świecie do lata- tłumaczy Damasiewicz.

- Warto podkreślić, że jeżeli chodzi o rezerwacje, to z rankingu wypadły nam Włochy- mówi Kałucki. Jego zdaniem pokutuje tutaj stereotyp dotyczący koronawirusa. - Na Sardynii przez długi czas nie stwierdzono żadnych zakażeń- mówi i tłumaczy, że w zeszłym roku jeżeli chodzi o zakażenia, to przede wszystkim mówiliśmy o Lombardii, a nie o całym państwie.

- Tak to niestety działa, że jeżeli mówimy o COVID- 19 w jakimś miejscu, to automatycznie jest to ekstrapolowane na cały kraj- podsumowuje.

Wakacje a koronawirus

Jak tłumaczy nam Damasiewicz, rezerwacje wakacji za granicą są maksymalnie uelastycznione. - To niskie zaliczki, które równie dobrze można „zdeponować” w biurach podróży nic na tym nie tracąc, wakacje można przekładać nawet kilkakrotnie itp. To skłania turystów do zakładania takich rezerwacji po wyjątkowo obecnie atrakcyjnych cenach. O ile bowiem ceny ofert w Turcji, Grecji Egipcie czy Tunezji zbliżone są do tych w poprzednich latach, to np. wakacje w Bułgarii – z dolotem! – są ok połowę tańsze niż w poprzednich latach- zachęca.