Wakacje 2021. Malta dopłaca turystom za przyjazd. Jakie obostrzenia obowiązują w popularnych urlopowych destynacjach?

Wakacje 2021. Malta robi co może, by uratować branżę turystyczną. Dlatego władze tego kraju postanowiły powalczyć o turystów. W jaki sposób? Otóż wszyscy, którzy zdecydują się spędzić urlop na terytorium Malty będą mogli otrzymać dopłatę do swoich wakacji. Trzeba będzie jednak spełnić kilka warunków. A jak sytuacja wygląda w innych krajach? Na jakie problemy i obostrzenia trzeba być przygotowanym?

Malta zapłaci turystom za przyjazd Pandemia koronawirusa dała się we znaki wielu branżom. Jedną z nich zdecydowanie jest turystyka. W 2020 roku Polacy w zdecydowanej większości zdecydowali się spędzić letni wypoczynek w kraju. Spowodowane było to obostrzeniami i ograniczonymi możliwościami podróżowania. 2021 rok ma być inny. Jeszcze nie w stu procentach normalny, ale kraje robią co mogą, by skusić ludzi z całego świata na wybranie właśnie ich oferty. Jednym z przykładów niemalże desperackiej walki o turystów jest Malta. Władze tego niewielkiego kraju ogłosiły, że... zapłacą osobom, które zdecydują się na spędzenie wakacji na jej terytorium. Przepis wejdzie w życie 1 czerwca. Co należy zrobić, aby otrzymać dopłatę? Warunkiem jest zarezerwowanie pokoju bezpośrednio w interesującym nas hotelu na minimum trzy dni. Kwota, jaką turyści mają szansę otrzymać zależy też od tego, ile gwiazdek posiada dany hotel:

pięć gwiazdek - 200 euro

cztery gwiazdki - 150 euro

trzy gwiazdki - 100 euro Połowę kwoty będzie wypłacał bezpośrednio hotel, a połowę Maltańska Organizacja Turystyczna. Dopłata będzie dodatkowo o 10 procent wyższa, jeśli wybór padnie na hotel zlokalizowany na wyspie Gozo. Polska znajduje się na tzw. "bursztynowej" liście krajów. Oznacza to, że turyści z naszego kraju mogą swobodnie podróżować na Maltę w przypadku przyjęcia dwóch dawek szczepionki. Trzeba będzie mieć przy sobie dowód szczepienia wykonanego nie później niż 10 dni przed datą przyjazdu. Osoby niezaszczepione również mogą przylecieć na Maltę, muszą jednak okazać negatywny wynik testu PCR. Test musi być wykonany najpóźniej 72 godziny przed przylotem. Jak wygląda sytuacja w Chorwacji? Bardzo popularnym kierunkiem wśród polskich urlopowiczów jest Chorwacja. Jak wygląda sytuacja w tym kraju? Turyści są oczywiście mile widziani w tym kraju, muszą oni jednak posiadać przy sobie negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 lub testu antygenowego. Muszą to być test uznawane na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo testy te nie mogą być starsze niż 48 godzin licząc od momentu wykonania wymazu.

Na stronie gov.pl czytamy:

Uwaga: osoby, które wjechały na podstawie szybkiego testu antygenowego i będą przebywać w Chorwacji dłużej niż 10 dni, mają obowiązek powtórzenia testu przed upływem dziesiątego dnia, licząc od dnia wykonania testu okazanego na granicy. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu są osoby zaszczepione. Nie ma tutaj znaczenia jaki specyfik przyjęły. Warunek jest jeden: od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki musi upłynąć minimum 14 dni. Także osoby, które wyzdrowiały są zwolnione z okazywania negatywnego wyniku testu: "Osoby, które przebyły COVID-19 mogą być zwolnione z obowiązku okazania testu na granicy pod warunkiem, że mogą udokumentować przebytą chorobę zaświadczeniem lekarskim zawierającym daty przebywania choroby lub pozytywnym wynikiem testu PCR lub antygenowego, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale nie później niż 11 dni przed planowaną datą przekroczenia granicy" - gov.pl

Obecnie w Chorwacji otwarte dla turystów są plaże, restauracje i hotele. Obowiązują jednak limity gości. W hotelach mogą pojawić się barierki odgradzające turystów od pracowników, a w lokalach gastronomicznych stoliki są od siebie bardziej oddalone. Odnośnie plaż, obowiązuje limit 15 osób na 100 metrów kwadratowych. W przestrzeni otwartej należy zachowywać dystans dwóch metrów od innych osób. W pomieszczeniach zamkniętych jest to 1,5 metra. Oczywiście nie dotyczy to członków rodziny. Obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązuje m.in. w obiektach handlowych, transporcie publicznym, bankach, kantorach i na poczcie, u fryzjera czy kosmetyczki, a także "na powietrzu" w sytuacji, kiedy nie ma możliwości zachować 1,5-metrowego odstępu. Sytuacja we Włoszech Obecnie wyprawa do Włoch nie jest wydaje się być najlepszym pomysłem. Jeśli jednak ktoś zamierza odwiedzić półwysep apeniński musi być gotowy na to, że w każdym z regionów kraju mogą obowiązywać nieco inne obostrzenia. Taką możliwość lokalnym władzom dał premier Mario Draghi. Na terenie Włoch do 30 kwietnia obowiązuje stan wyjątkowy (kraj został też podzielony na strefy: białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną). Oznacza to m.in. zakaz przemieszczania się między regionami autonomicznymi. Włoskie władze raczej odradzają turystom przyjazd. Kierunek ten może być obecnie o tyle nieatrakcyjny, że po przyjeździe do Włoch należy odbyć 5-dniową kwarantannę.

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (to w niej znajduje się m.in. Polska) do 30 kwietnia mają obowiązek: przedstawienia oświadczenia (autodichiarazione);

przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch;

poddania się obowiązkowej 5-dniowej kwarantannie;

oraz ponownego wykonania testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego) po zakończeniu kwarantanny. Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej drugiego roku życia. Branża gastronomiczna działa obecnie w bardzo ograniczony sposób. Wszelkie puby, restauracje czy cukiernie działają w godz. 5:00-18:00. Przy jednym stoliku mogą siedzieć maksymalnie cztery osoby (nie dotyczy osób mieszkających w jednym domu/mieszkaniu). Można spędzać czas w parkach i ogrodach miejskich. Jedyne warunki to nietworzenie zgromadzeń i zachowywanie metrowych odstępów. Można amatorsko uprawiać sport pod warunkiem, że nie jest to sport kontaktowy.

Na terenie całego kraju, zarówno w przestrzeniach otwartych jak i zamkniętych, obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Zwolnione z tego obowiązku są: dzieci do lat sześciu

osób ze schorzeniami lub niepełnosprawnościami wykluczającymi użycie maseczki, a także tych osób, które w interakcji z wyżej wymienionymi osobami znajdują się w stanie podobnej niekompatybilności

momentu uprawiania aktywności sportowej (maseczka nie obowiązuje przy joggingu/footingu, ale podczas spaceru/trekkingu już tak) Urlop w Turcji Turcja była do tej pory podzielona na cztery strefy: niebieska – niskiego ryzyka od 1-10 przypadków na 100 tys. mieszkańców

żółta – średniego ryzyka- od 11-35 przypadków na 100 tys. mieszkańców

pomarańczowa - wysokiego ryzyka od 36 do 100 przypadków na 100 tys. mieszkańców

czerwona – bardzo wysokiego ryzyka powyżej 100 przypadków na 100 tys. mieszkańców

Obecnie kraj zmaga się z kolejną falą koronawirusa. Dziennie przybywa około 50 tysięcy zarażonych. To powoduje, że władze planują wprowadzić lockdown na terenie całego kraju, aby zahamować nieco rozprzestrzenianie koronawirusa przed sezonem turystycznym. 13 kwietnia rozpoczął się ramadan. Obowiązuje godzina policyjna w godzinach 21:00-5:00. Restauracje mogą serwować dania jedynie na wynos. Rozważany jest również zakaz podróży międzymiastowych. – Okres restrykcji i ograniczeń w mobilności mieszkańców jest konieczny, aby zatrzymać wirusa. Nasz plan zakłada obniżenie liczby nowych zakażeń, bo dzienna liczba nowych przypadków na poziomie 50 tysięcy zdecydowanie negatywnie wpłynie na turystykę – powiedział przedstawiciel tureckiego rządu w rozmowie z agencją Reuters. Wyjazd do Egiptu Do końca kwietnia Egipt znosi opłatę wizową za przylot do gubernatorstw: Synaj Południowy, Morze Czerwone, Luksor i Asuan.. Oznacza to oszczędność na poziomie 25 dolarów za osobę. Wszystkie osoby udające się do Egiptu muszą posiadać negatywny test na obecność koronawirusa. Test powinien być wykonany najpóźniej 72 godziny przed przylotem. Badanie można także wykonać na miejscu, na lotnisku w Hurghadzie, Marsa Alam, Sharm el Sheikh lub Tabie. W przypadku pozytywnego wyniku hotel pokrywa koszty kwarantanny. Test nie jest wymagany w przypadku dzieci w wieku do 6 lat.

Obostrzenia obowiązujące w Egipcie: Nakaz noszenia maseczek we wszystkich miejscach publicznych oraz środkach transportu

W godzinach 00:00-4:00 transport publiczny nie funkcjonuje

W restauracjach, hotelach, muzeach obowiązuje limit osób (50 proc. obłożenia) Sytuacja w hotelach: Mierzenie temperatury przed wejście do hotelu

Dezynfekcja bagażu

Bufety zastąpiono posiłkami serwowanymi

Stoliki stoją w dwumetrowych odstępach

Leżaki na basenach i plażach stoją w dwumetrowych odstępach

Jacuzzi, sauny i łaźnie są zamknięte

Palarnie sziszy są zamknięte

Transport rzeczny wraca do łask?