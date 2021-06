Wakacje 2021. Gdzie na wakacje w czasie pandemii koronawirusa? Chorwacja, Cypr, Turcja, Egipt. Gdzie obowiązują testy, a gdzie kwarantanna?

Polacy mogą podróżować do Albanii bez odbywania kwarantanny. Nie ma również obowiązku przedstawiania na granicy negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19.Jednak w Albanii obowiązuje godzina policyjna od godz. 23.00 do godz. 6.00. Od 1 lipca godzina policyjna obowiązywać będzie od godz. 24.00 do godziny 06.00. Nie ma nakazu noszenia maseczek na zewnątrz ale musimy ich używać w pomieszczeniach zamkniętych oraz w środkach transportu publicznego. Jeżeli chodzi o życie towarzyskie, to nadal zamknięte są kluby nocne oraz dyskoteki. Z kolei muzyka w barach gra do godziny 22:00.