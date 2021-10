W ZUS-ie trwają przygotowania do obsługi programu 500 plus Redakcja Warszawa

fot. pixabay

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do obsługi, od 1 stycznia 2022 roku, programu "Rodzina 500 plus" - poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Zakład będzie przejmował program "Rodzina 500 plus" stopniowo. Świadczenia wypłacane obecnie przez gminy nadal będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.