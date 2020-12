W Wigilię placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte

Pamiętacie te ozdoby choinkowe z PRL-u? HIT czy KIT? Kultowe muchomorki, reflektory i inne ozdoby dziś kosztują krocie!

Święta to doskonały moment, by odbyć sentymentalną podróż do przeszłości. W tym okresie szczególnie chętnie, razem z rodziną, sięgamy do starych albumów i wspominamy dawne czasy. W dobry nastrój wprawiają nas dodatkowo świąteczne dekoracje i choinka migocząca w tle. No właśnie, choinka... pamiętacie, jak wyglądała w latach 70., 80., 90.? Ozdoby z PRL-u w postaci nieśmiertelnych muchomorków i pajacyków na początku wydawały się piękne, później kiczowate, a dziś? Za komplet pajacyków sprzed 30 lat zapłacimy powyżej 100 zł! Pamiętacie te dekoracje?